Nuova Zelanda, guardiana dello zoo uccisa da una tigre di Sumatra

La guardiana di uno zoo in Nuova Zelanda è stata uccisa da Oz, un raro esemplare di tigre di Sumatra, mentre il giardino zoologico era affollato di visitatori come ogni fine settimana. Lo zoo della città di Hamilton è stato immediatamente evacuato e sarà riaperto al pubblico solo giovedì per consentire agli investigatori di appurare come sia potuto accadere.