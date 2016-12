Nuova Zelanda, gli ecoterroristi: "Contamineremo il latte in polvere"

08:29 - Allarme in Nuova Zelanda dopo la rivelazione che la grande industria casearia sarebbe a rischio di sabotaggio da parte di "ecoterroristi" che hanno minacciato di contaminare le esportazioni di latte artificiale per bambini, se non sarà proibito entro fine marzo l'uso in agricoltura del pesticida 1080. Il primo ministro, John Key, ha rivelato che sono state ricevute lettere di minaccia accompagnate da sacchetti di prodotto contaminato.

Secondo gli ecoterroristi, il pesticida rappresenta un rischio per gli animali sia selvatici e sia domestici. Il premier ha spiegato che la minaccia è stata rivelata solo ora in seguito alle richieste dei media, e ha assicurato che il latte artificiale può ancora essere consumato in modo sicuro.



"Voglio rassicurare i genitori che è stata adottata ogni misura possibile per rispondere alla minaccia, ma data la sua natura sia la polizia, sia il governo la prendono sul serio", ha detto aggiungendo che sono stati eseguiti circa 40 mila test sul prodotto.



La Nuova Zelanda è il più grande Paese esportatore di prodotti caseari al mondo e i prodotti Fonterra sono molto popolari in Asia, in particolare in Cina.