Nuova Zelanda, fondatore di Megaupload verso l'estradizione negli Stati Uniti

Dotcom, accusato di pirateria online su scala industriale, aveva chiesto alla corte di ribaltare due sentenze precedenti che sancivano il suo trasferimento e di tre coimputati negli Usa per il processo. Il Tribunale si è invece schierato con l'inchiesta guidata dall'Fbi, iniziata nel 2012 con un raid nella villa di Auckland del miliardario fondatore di Megaupload.



"Le evidenze fornite dagli Stati uniti sostengono chiaramente le accuse che i ricorrenti hanno cospirato per violare volontariamente e su vasta scala le leggi sul copyright per trarne un profitto commerciale", ha scritto la corte. Megaupload,è stato chiuso dalle autorità statunitensi all'epoca del raid nel 2012.



Se estradato, Dotcom dovrà essere processato per ricettazione, frode e riciclaggio e rischia fino a 20 anni di carcere. Secondo gli Usa Megaupload ha realizzato profitti illeciti per 175 milioni di dollari ed è costato ai detentori di copyright oltre 500 milioni di dollari con l'offerta di contenuti piratati.