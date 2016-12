Nuova Zelanda, a rischio 200 balene arenate sulla spiaggia di Farewell Spit

13:03 - Quasi 200 balene si sono arenate su una spiaggia presso Nelson, nell'Isola del Sud della Nuova Zelanda. I cetacei si sono arenati nella località detta Farewell Spit, nota proprio per i frequenti spiaggiamenti di balene. Dato il gran numero di animali, ci vorranno giorni di duro lavoro per tentare di riportarli in acqua e spingerli verso il largo, ha detto Andrew Lamason del Department of Conservation.

Gli spiaggiamenti sono comuni durante l'estate neozelandese, ma le cause rimangono un mistero. Gli esperti tuttavia descrivono Farewell Spit come una trappola per balene, data la maniera in cui le acque basse disorientano i cetacei e ne diminuiscono la capacità di navigare.