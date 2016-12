27 aprile 2015 Nuova valanga sull'Everest travolge gli alpinisti: evacuati in elicottero Uno scalatore romeno aveva avvertito via Twitter che se non fossero arrivati i soccorsi molti sarebbero morti Tweet google 0 Invia ad un amico

08:33 - Una grande valanga ha colpito nuovamente il campo base sull'Everest alle ore 9.00 italiane. Numerosi elicotteri stavano evacuando un centinaio di persone dal campo base e dal campo 1 e 2, posti a quota più alta. Lo riferisce Pietro Coerezza responsabile della comunicazione dell'associazione EvK2 Cnr.

"Tutti i feriti gravi sono stati evacuati in elicottero - racconta su Twitter Alex Gavan, alpinista romeno scampato alla valanga - In molti hanno aiutato". Sabato Gavan aveva lanciato un drammatico appello dal campo base, sempre con un tweet, avvertendo che se non fossero arrivati i soccorsi in molti sarebbero morti.