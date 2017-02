Nuova forte scossa di terremoto sulla costa turca

Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 5, la quarta di questa intensità in due giorni, è stata registrata sulla costa nordoccidentale della Turchia alle 3.24 ora italiana. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto epicentro in mare davanti al distretto di AyvacOk, nella provincia di Canakkale. Il bilancio delle ultime scosse è di una decina di case danneggiate in 11 villaggi e almeno 5 feriti.