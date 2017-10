Nuova bufera su Trump, madre di un soldato ucciso in servizio: "Il Presidente ci ha mancato di rispetto"

"Ha mancato di rispetto a mio figlio, a sua moglie, a me e a mio marito", ha detto la madre di Johnson, confermando quanto rivelato dalla deputata democratica Frederica Wilson. La parlamentare, che era con la famiglia al momento della chiamata, ha svelato in un'intervista alla Cnn che il presidente ha detto che il militare "sapeva quello che faceva quando si è' arruolato".



La difesa di Trump su Twitter - Trump ha utilizzato il suo account Twitter per rispondere alle critiche e ha accusato la deputata di aver inventato "totalmente" la frase riportata, sostenendo di averne le prove. Trump ha poi insistito sul fatto di aver avuto "una conversazione molto piacevole", e ha chiesto a Wilson di ritrattare le sue dichiarazioni.



La deputata ha insistito dicendo che la vedova "piangeva tutto il tempo" durante la telefonata e che, quando ha riattaccato il telefono, ha detto che il miliardario "non riusciva a ricordare" il nome del sergente.



Casa Bianca: "Telefonata completamente rispettosa" - Di tutt'altro avviso la Casa Bianca che, per bocca del suo portavoce, Sarah Sanders, commentando l'accaduto, ha parlato di una telefonata "completamente rispettosa". Sunders ha quindi precisato che non vi sono registrazioni della chiamata, ma che nel corso della telefonata che era presente il chief of staff della Casa Bianca John Kelly.



Il mistero dell'assegno - Le grane per Trump però non si limiterebbero al caso Johnson. Sul Washington Post infatti, poco dopo la diffusione della notizia della chiamata alla madre del Marines ucciso in Niger, è apparso un articolo in cui il padre di un sergente dell'esercito ucciso in Afghanistan lamentava come il presidente Usa, a distanza di mesi, non avesse ancora mantenuto la promessa di fargli avere un assegno da 25mila euro in memoria del figlio. La Casa Bianca ha prontamente fatto sapere che Trump ha mandato l'assegno, tuttavia senza precisare quando. Dubbio che la Cnn avrebbe risolto rendendo noto che l'invio sarebbe stato effettuato solo nelle ore successive alla pubblicazione dell'articolo sul Wp.