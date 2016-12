Nunzio Damasco: morti 10mila bimbi

"Su 300mila morti oltre 10mila sono bambini. Questa è una vera strage degli innocenti, deve cessare subito". Lo ha detto monsignor Mario Zenari, nunzio apostolico a Damasco, in Siria. "La situazione è grave - aggiunge -. I convogli umanitari hanno raggiunto 80mila persone ma circa 450mila vivono in territori assediati e più di 4 milioni si trovano in zone irraggiungibili perché in mezzo a due fuochi".