Nudi e insanguinati come carne da macello: la protesa dei vegani in piazza a Londra

Per terra, nudi e imbrattati di sangue, uno sull'altro come animali da macello: è la protesta messa in scena da centinaia di animalisti a Trafalgar Square, a Londra, per la giornata mondiale dei vegani. "Se non siete disposti a uccidere il vostro cane o il vostro gatto perché lo fate con polli o pesci, o altri animali?", si chiede Ben Williamson, portavoce dell'organizzazione per i diritti degli animali Peta.