Nucleare, via le sanzioni contro l'Iran Scambio detenuti Teheran-Washington

Il ministro degli Esteri dell'Iran, Mohammad Javad Zarif, ha annunciato che le sanzioni internazionali imposte a Teheran per il suo programma nucleare vengono rimosse. "E' un buon giorno per il popolo iraniano", ha annunciato, spiegando che, con l'applicazione del piano, "si elimineranno ufficialmente tutte le risoluzioni crudeli del Consiglio di sicurezza" come pure "tutte le sanzioni sul nucleare imposte alla Repubblica islamica dell'Iran".

Scambio di prigionieri tra l'Iran e gli Usa - Secondo quanto riferito dall'agenzia Fars, Teheran ha liberato "cinque cittadini statunitensi, incluso Jason Rezaeian", il capo dell'ufficio di Teheran del Washington Post. Rezaeian era stato arrestato con la moglie, Yeganeh Salehi, con l'accusa di spionaggio. La donna era successivamente stata rilasciata, mentre il marito era rimasto a Evin Prison, un carcere di prigionieri politici e di intellettuali.



Gli Usa dal canto loro hanno scarcerato invece 7 detenuti. L'accordo prevede anche che gli States rinuncino all'estradizione di prigionieri accusati di aver acquistato armi dagli Usa a favore di Teheran.



I negoziati per arrivare al risultato di oggi sono durati 14 mesi e solo nelle ultime 24 ore si sono chiusi. I detenuti americani liberati saranno trasferiti in Svizzera a bordo di un aereo svizzero e da qui raggiungeranno la base militare americana di Landstuhl, in Germania.



Obama grazia tre iraniani accusati di violazione delle sanzioni - Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha graziato tre iraniani che erano accusati di violazione delle sanzioni commerciali imposte all'Iran. Si tratta di Bahram Mechanic, Tooraj Faridi e Khosrow Afghahi. Lo ha annunciato a Reuters l'avvocato di Mechanic, Joel Androphy.



Teheran acquisterà 114 Airbus - L'Iran acquisterà 114 Airbus: lo ha annunciato il ministro dei trasporti di Teheran, precisando che l'accordo raggiunto entrerà in vigore appena verranno revocate le sanzioni.