Nucleare, Trump pronto a revocare l'accordo con l'Iran: "Aiutano i terroristi"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, annuncerà la prossima settimana che non certificherà il rispetto dell'accordo sul nucleare iraniano, sostenendo che non è nell'interesse degli Usa e passando la palla al Congresso. Lo scrive il Washington Post. Parlando con i capi militari alla Casa Bianca, Trump ha detto che l'Iran non ha rispettato lo "spirito" dell'accordo. Sarebbe il primo passo verso il ripristino di sanzioni Usa contro Teheran.

"Non dobbiamo consentire all'Iran di ottenere le armi nucleari", ha detto Trump incontrando i leader militari. "Il regime iraniano - ha aggiunto - sostiene il terrorismo ed esporta violenza, spargimenti di sangue e caos nel Medio Oriente. Questo è il motivo per cui dobbiamo mettere fine alle continue aggressioni e alle ambizioni nucleari dell'Iran". "Non sono stati all'altezza dello spirito dell'accordo", ha proseguito. A chi gli ha chiesto se certificherà o meno il rispetto dell'accordo da parte di Teheran, il presidente ha risposto: "Lo sentirete molto presto".



Se le indiscrezioni venissero confermate, sarebbe la bocciatura dello storico accordo sul nucleare raggiunto nell'estate del 2015 tra l'Iran e le principali potenze mondiali, tra cui gli Stati Uniti allora guidati da Barack Obama. Secondo il quotidiano americano, Trump potrebbe tenere un discorso sul tema il 12 ottobre, illustrando una più ampia strategia per fronteggiare il Paese che accusa di sponsorizzare il terrorismo e di destabilizzare la regione.



La replica di Teheran - "Se gli Usa lasciano l'accordo sul nucleare e gli altri fanno altrettanto, l'accordo sarà finito. Ma se lo faranno solo gli Usa, il nostro comitato di monitoraggio dell'accordo prenderà una decisione in proposito". Lo ha detto il capo dell'Agenzia atomica iraniana (Aeoi), prima delle indiscrezioni del Washington Post sull'annuncio che Trump dovrebbe fare la prossima settimana sull'accordo. "Abbiamo sottolineato più volte che l'accordo non è rinegoziabile", ha detto ancora Salehi, a Roma per una visita di sei giorni.