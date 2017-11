Nucleare, Trump: Paesi responsabili aiutino a fermare Pyongyang

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nuovamente fatto appello a "tutte le nazioni responsabili" affinché agiscano per contribuire a fermare la minaccia nucleare e missilistica nordcoreana. "Vogliamo progressi, non provocazioni - ha aggiunto il presidente in una conferenza congiunta con il presidente vietnamita Tran Dai Quang ad Hanoi - e vogliamo stabilità, non caos. Gli Stati Uniti - ha detto ancora - vogliono la pace, non la guerra".