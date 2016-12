Nucleare Pyongyang, da Seul la risposta: interdetta la zona del Kaesong

Prima reazione, stavolta non solo diplomatica, della Corea del Sud al nuovo test atomico di Pyongyang. Seul ha infatti limitato l'accesso alla zona industriale di Kaesong, condivisa fra le due Coree. Il ministero dell'Unificazione di Seul ha detto che sarà negato l'accesso alle persone che non siano impiegate nel polo industriale, escludendo così clienti e potenziali acquirenti e fornitori di servizi.

Il complesso di Kaesong, che si trova in territorio nordcoreano lungo il confine tra i due Paesi, include 124 aziende sudcoreane che gestiscono circa 54mila lavoratori nordcoreani ed è una fonte importante di reddito per l'economia soffocata di Pyongyang.



La Corea del Sud ha inoltre annunciato che riprenderà i proclami di propaganda anti-Pyongyang al confine fra le due Coree, che il Nord considera un atto di guerra, come forma di ritorsione dopo l'annuncio del test nucleare. La propaganda con altoparlanti al confine fu interrotta in agosto come misura di distensione.