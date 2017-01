Nucleare, Putin: "Alla Russia servono missili contro ogni barriera"

La Russia ha "bisogno di rafforzare" le sue "forze nucleari strategiche" e per questo deve "sviluppare missili in grado di penetrare ogni sistema di difesa presente e futuro". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin precisando che anche le forze strategiche non nucleari devono "essere portate a un livello di qualità superiore, in modo che siano in grado di neutralizzare ogni minaccia militare".