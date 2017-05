Nucleare NordCorea, Pyongyang rivendica successo lancio missile

Kim, inoltre, ha impartito l'ordine a scienziati e tecnici di "continuare a sviluppare più precise e diversificate" testate nucleari e i modi per il loro utilizzo, oltre a quello di "fare i preparativi per per un maggior numero di test fino a quando gli Usa e i loro vassalli non faranno le giuste scelte con ragione".



Gli stati Uniti non dovrebbero "trascurare o sottostimare la realtà" che le loro basi nell'Asia-Pacifico "sono nel range di un attacco". Una prova è data anche dalla capacità di lancio del vettore: al fine di garantire la sicurezza dei Paesi vicini, il lancio è avvenuto calcolando un angolo molto alto in modo da ridurre la distanza di volo.



Le stime dei militari nipponici, infatti, hanno ipotizzato ieri una gittata di circa 4.000 chilometri se il lancio fosse avvenuto seguendo una traiettoria normale.



Lancio missile "monito e minaccia per gli Usa" - La Corea del Nord ha testato ieri con successo un missile di medio-lungo raggio capace di montare "una testata nucleare grande e pesante" fin nel range di target sul territorio Usa, invitando Washington a non sottovalutare il suo potenziale. Lo riporta l'agenzia Kcna. I militari di Seul, pur dovendo fare altri accertamenti, hanno comunque espresso scetticismo ritenendo che il Nord debba ancora sviluppare la tecnologia per "il rientro atmosferico", elemento chiave per per i missili intercontinentali.