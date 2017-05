Nucleare NordCorea: patto tra Moon Jae-in e Donald Trump

Corea del Sud e Usa in stretta cooperazione nella gestione della minaccia nucleare e dei missili di Pyongyang. Moon Jae-in, in un coloquio telefonico con Donald Trump, ha affermato che la alleanza tra i due Paesi "è la più importante di qualsiasi altra con l'incertezza crescente sulla sicurezza nella penisola". Trump ha invece espresso "rispetto" per la scelta dei sudcoreani su Moon e ha assicurato che "il rompicapo Pyongyang può essere risolto".