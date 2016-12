Nucleare, la Corea del Nord minaccia di nuovo il mondo

L'obiettivo dell'iniziativa, che è destinata ad alimentare nuove tensioni tra Pyongyang e il resto del mondo, è quello di migliorare le armi nucleari in "qualità e quantità". Tanto che, nel dispaccio della Kcna, il direttore dell'Istituto per l'energia atomica nordcoreano (del quale non si cita il nome) commenta spiegando che "tutti gli impianti di Yongbyon, tra cui le strutture di arricchimento dell'uranio e il reattore da 5 megawatt, sono stati riorganizzati, modificati o riadattati e hanno cominciato il loro funzionamento normale" e avvertendo che la Corea del Nord è pronta a usare armi nucleari contro gli Usa e gli altri Paesi "ostili" vero Pyongyang.



L'annuncio sul riavvio delle strutture nucleari arriva all'indomani di quello sui preparativi completati per il lancio di "satelliti" con razzi a lungo raggio, ritenuti dai Paesi occidentali missili destinati a montare potenzialmente anche testate atomiche. Operazioni che potrebbero avvenire il prossimo mese, in occasione della festa del Partito dei Lavoratori.