Nucleare, Italia rischia infrazione

L'Italia è a rischio di una nuova procedura d'infrazione da parte della Commissione europea per non aver ancora presentato un "programma nazionale di gestione dei combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi". L'ultimatum per la consegna del documento scade il 13 gennaio ma il ministro dello Sviluppo economico, Federica Guidi, aveva già anticipato che la tempistica per la trasmissione degli atti in Europa non sarebbe stata rispettata.