00:56 - L'Iran e gli Usa avrebbero trovato un accordo di massima in base al quale Teheran trasferirà in Russia gran parte del materiale potenzialmente utilizzabile per fabbricare armi nucleari. Lo riferiscono fonti diplomatiche, aggiungendo che i negoziati tra l'Iran e i "5+1" a dicembre sono stati in grado per la prima volta di tracciare una sorta di documento che delinea le aree di un possibile accordo.