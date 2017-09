Nucleare Iran, Teheran testa con successo nuovo super-missile

Venerdì il presidente iraniano Hassan Rohani, in un discorso tenuto in occasione di una marcia commemorativa dell'inizio della guerra Iraq-Iran del 1980, aveva detto che l'Iran avrebbe rafforzato le sue capacita' militari, comprese quelle balistiche, nonostante le critiche mosse da Stati Uniti e Francia.



"Che lo vogliate o meno, noi rafforzeremo le nostre capacità militari, necessarie come deterrente - ha detto il capo di Stato nel suo intervento, trasmesso in diretta televisiva - rafforzeremo non solo le nostre capacita' balistiche, ma anche le nostre forze aeree, di terra e di mare... quando si tratta di difendere il nostro Paese non chiediamo il permesso a nessuno".