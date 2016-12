Nucleare Iran,slitta ancora accordo

Slitta ancora la scadenza per raggiungere un accordo sul programma nucleare dell'Iran. Il Dipartimento di Stato americano ha infatti spiegato come il termine sia stato spostato a lunedì 13 luglio. In precedenza il presidente del Parlamento iraniano, Ali Larijani, aveva detto che se il negoziato sul nucleare iraniano fosse fallito, "i tecnici sarebbero stati pronti ad accelerare la tecnologia nucleare".