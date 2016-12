Nucleare Iran: ok Senato Usa a proroga per 10 anni a legge sanzioni

Il Senato ha approvato all'unanimità la proroga per 10 anni della legge sulle sanzioni all'Iran, dopo un'approvazione altrettanto schiacciante alla Camera (410 a 1). Una leva che consentirebbe agli Usa di punire Teheran in caso di mancato rispetto dell'accordo sul nucleare. Ora la palla passa a Barack Obama. La Casa Bianca valuta il provvedimento come non necessario ma ritiene che non violi l'accordo sul nucleare.