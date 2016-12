Nucleare Iran, Obama: no a uso armi

Contro il programma nucleare iraniano non ci può essere una soluzione militare. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, alla tv israeliana Channel 2. "Io posso, credo, dimostrare - ha detto Obama - basandomi non su speranze ma su fatti, prove e analisi, che il modo migliore per impedire all'Iran di avere un'arma nucleare sia un accordo verificabile, seppure difficile".