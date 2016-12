3 aprile 2015 Nucleare Iran, dopo l'accordo a Teheran si fa festa per la fine dell'isolamento Con l'intesa, si apre per le aziende europee un mercato da 800 miliardi di dollari Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:19 - Dopo lo storico accordo raggiunto a Losanna sul programma nucleare iraniano, a Teheran la gente è scesa in strada per festeggiare la fine dell'isolamento economico e internazionale. Con l'accordo, si apre per le aziende europee un mercato da 800 miliardi di dollari.