Nucleare Iran, accordo a giorni

Secondo indiscrezioni raccolte dall'agenzia di stampa iraniana Irna, per concludere l'accordo sul nucleare tra Teheran e il gruppo del 5+1, riuniti a Vienna, ci sarà un rinvio di pochi giorni della scadenza fissata per martedì. Stando a quanto emerso, l'intesa prevederà tre scadenze-chiave e richiederà sei mesi per entrare in vigore.