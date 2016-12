Nucleare Corea del Nord, Russia: "Necessario riprendere negoziati"

Mosca è favorevole a una ripresa dei negoziati del Tavolo a Sei (Usa, Cina, Russia, Giappone e le due Coree), in stallo dalla fine 2008, e che punta ad accantonare le ambizioni atomiche di Pyongyang in cambio di aiuti. Lo fa sapere il ministro degli Esteri russo. "E' troppo presto per sotterrare il dialogo a sei. E' necessario cercare il modo per riprenderlo", ha detto infatti Serghiei Lavrov.