Nucleare, Corea del Nord riattiva impianto di produzione plutonio

La Corea del Nord potrebbe aver riattivato un impianto utile a processare il plutonio necessario per produrre armi nucleari. Lo denuncia l'Aiea, Agenzia per l'energia atomica dell'Onu. "Gli indizi segnalano come ci siano attività legate a un reattore da cinque megawatt, un impianto per l'arricchimento del plutonio e altre attività collegate", ha spiegato il numero uno dell'organismo, Yukiya Amano.