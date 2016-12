Nubifragi in Louisiana: salvataggio in extremis di una donna e il suo cane -Video

Sono almeno tre le vittime in Louisiana provocate dalle forti piogge, e dai relativi allagamenti, che si abbattono sullo Stato da venerdì. La Guardia Nazionale e le squadre di emergenza continuano a trarre in salvo persone anche con l'aiuto di elicotteri, riporta la Bbc online, ma si contano ancora dispersi. Il governatore della Louisiana, John Bel Edwards, ha dichiarato lo stato di emergenza venerdì scorso.

I soccorritori si sono resi protagonisti anche di uno spettacolare salvataggio, tutto ripreso da un video. Una donna e il suo cagnolino erano rimasti intrappolati nell'auto sommersa dalle acque. Per loro non c'era più alcuna speranza di salvezza. Quando sono giunti i soccorsi, infatti, si trattava ormai di questione di istanti tra la vita e la morte: così, mentre la vettura affonda, si riesce ad aprire uno squarcio nel tettuccio e a estrarre, strappandoli dall'annegamento, la giovane e il suo cane.



Intanto, il cadavere di un 68enne è stato trovato vicino a Baker, in Louisiana vicino a Baton Rouge, dopo che è annegato mentre tentava di lasciare la propria casa. Un altro corpo senza vita, non identificato, è stato ritrovato in un pickup trascinato via dalle acque vicino a Greensburg.