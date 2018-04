Nozze Harry e Meghan, tra gli invitati la 12enne sopravvissuta a Manchester

Alla cerimonia delle nozze reali nella Cappella di St . George nel Castello di Windsor sono previsti 2.640 invitati. Di questi circa 1.200 sono stati indicati dagli addetti al cerimoniale della corona, mentre gli altri saranno invitati direttamente da Harry e Meghan, come ad esempio la dodicenne Amelia Thompson , rimasta ferita nell'attacco terroristico della Manchester Arena che ha deciso di non portare con lei la sua mamma, ma la nonna di un'altra ragazzina, vittima dell'attentato.

Quando la dolce Amelia Thompson ha ricevuto l'invito alle nozze reali è rimasta letteralmente senza parole e, senza pensarci due volte, ha deciso che il suo "+1" non sarebbe stata la sua mamma, ma Sharon Campbell, la nonna della sua amica, morta nell'attentato che ha colpito Manchester e che è costato altre 22 vite.



La madre della piccola invitata, Lisa Newton, si è detta orgogliosa della decisione della figlia che, nell'ultimo periodo ha dovuto sopportare diversi dolori. Infatti, oltre ad avere le corde vocali danneggiate a causa delle urla per l'orrore a cui ha assistito, Amelia ha perso improvvisamente lo zio e, ha sostenuto il suo papà dopo due infarti.



Insomma a dare un po' di gioia e di spensieratezza alla piccola dal cuore grande ci pensano Harry e Meghan. Amelia ora è concentrata sul "dress code" e, sentendosi anche lei una vera "princess", non vede l'ora di partecipare al matrimonio reale, al quale andrà con la Signora Campbell, la nonna della sua amica vittima della strage dello scorso 22 Maggio.