Notte degli Oscar, attese contestazioni al presidente Trump

"La colpa non è in realtà sua - ha proseguito Clooney - perché la paura era già presente e lui l'ha solo sfruttata e piuttosto con successo". Alla fine anche una citazione da Shakespeare: "Cassio aveva ragione: La colpa, caro Bruto, non è nelle stelle, ma in noi stessi".



Se c'è da attendersi qualche esternazione dal palco degli Oscar, già nelle ore precedenti ci sono stati annunci di contestazioni. Il regista iraniano Asghar Farhadi boicotterà la cerimonia per protestare contro il "bando ai musulmani" e sono già roventi le polemiche per il blocco all'aeroporto di Istanbul del ventunenne cineasta siriano Khaled Khateeb: al direttore della fotografia del documentario candidato all'Oscar "The White Helmet" le autorità Usa hanno negato l'ingresso per alcune "informazioni negative" che lo riguardano, una definizione ampia che può spaziare dai legami col terrorismo a una irregolarità del passaporto. Farhadi non sarà l'unico a non presenziare al galà holliwoodiano per il documentario sulla cooperazione internazionale: due rappresentanti dei soccorritori siriani noti come Caschi bianchi non parteciperanno alla cerimonia degli Oscar perché i loro passaporti non sono stati accettati.



Alcune celebrities sono già scese in campo venerdì sera partecipando a Beverly Hills a un raduno per i diritti degli immigrati, anziché a uno dei tanti party pre-cerimonia. Tra loro Jodie Foster, Michael J. Fox e Keegan-Michael Key, che hanno parlato davanti a oltre mille persone a un evento organizzato dalla United Talent Agency.



"Noi siamo quelli fortunati e dobbiamo condividere la nostra fortuna con i profughi che provano a entrare negli Stati Uniti", ha urlato dal palco Jodie Foster, vincitrice di due premi Oscar. "Non mi sono mai sentita a mio agio a usare pubblicamente la mia faccia per fare attivismo ma questo è un anno molto diverso da quelli passati, è un momento particolare della storia, è l'ora di impegnarsi, di farsi sentire", ha suggerito.