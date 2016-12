Norvegia, precipita un elicottero con 13 persone: a bordo anche un italiano

Un elicottero con 13 persone a bordo, tra cui un italiano, è precipitato sull'isola di Turoey, in Norvegia. Finora sono stati recuperati 11 cadaveri ma per i soccorritori non ci sarebbero superstiti. Il velivolo, partito da Bergen, si stava dirigendo verso il giacimento petrolifero di Brage. Il portavoce della polizia, Morten Kronen, ha riferito che l'elicottero "è andato completamente distrutto".