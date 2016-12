Norvegia, la polizia ha sparato solo due colpi di pistola nel 2014

Appena due colpi di pistola sparati dalla polizia in tutto il 2014. E nessuno di questi ha ferito una sola persona. Succede in Norvegia, dove il governo ha diffuso recentemente le ultime statistiche riguardo proprio all'uso delle armi da fuoco da parte delle forze dell'ordine locali.

La relazione, pubblicata dal Washington Post, mostra che l'anno scorso la polizia norvegese ha minacciato l'uso della pistola in 42 circostanze, il numero più basso registrato negli ultimi 12 anni. Per la decima volta, dal 1992 ad oggi, nessuna persona è stata uccisa dagli agenti scandinavi. I dati per molti potrebbero sembrare incredibili. Tuttavia c'è da dire che la Norvegia è anche uno dei pochi paesi europei dove i poliziotti non possono portare con sè una pistola, salvo un'autorizzazione concessa da un loro superiore. La validità di questa politica è stata messa in dubbio dopo la strage sull'isola di Utøya, dove nell'estate del 2011 furono uccise 77 persona da parte del terrorista di estrema destra Aders Breivik. Di recente il governo ha fatto intendere che sta prendendo in considerazione la possibilità di avere più agenti armati.