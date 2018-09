Norvegia, fermato russo per spionaggio: proteste di Mosca

Mosca, particolare del Cremlino

L'ambasciatore norvegese in Russia, Rune Resaland, è stato convocato presso il ministero degli Esteri dove gli è stata consegnata un nota di "forte protesta" per il fermo di un cittadino russo accusato di spionaggio. Mosca ha definito le accuse "assurde" e ha chiesto di "liberare immediatamente" l'uomo. "Tali passi non resteranno senza conseguenze", hanno precisato le autorità russe.