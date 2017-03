Norvegia, cresce l'importazione di bambole gonfiabili "formato bambine"

La polizia norvegese è sempre più preoccupata per l'aumento delle importazioni da Hong Kong di bambole gonfiabili dall'aspetto infantile molto realistiche. Gli acquirenti sono uomini tra i 18 e i 60 anni, tra cui alcuni condannati per molestie sessuali nei confronti di bambini. "C'è il rischio che questi soggetti commettano abusi contro i bambini in futuro", ha detto il servizio investigativo penale della Norvegia.