3 settembre 2016 18:11 North Yorkshire, stop a interventi chirurgici per obesi e fumatori: troppi tagli al sistema sanitario Il Royal College dei medici attacca duramente le decisioni della contea inglese temendo che possa verificarsi un effetto domino

I responsabili delle aziende ospedaliere del North Yorkshire hanno annunciato che i pazienti con un indice di massa corporea superiore a 30 - soglia in cui si entra nella categoria dell'obesità - e i fumatori non avranno diritto per un anno alle operazioni di routine, in particolare a quelle di anca e ginocchia. La decisione è stata presa dopo i tagli ai finanziamenti per il sistema sanitario.

La decisione, descritta dal Royal College dei chirurghi come la più drastica che il sistema sanitario nazionale britannico moderno abbia mai visto, ha innescato una polemica accesa in Inghilterra, perchè si teme che anche altre aziende ospedaliere possano seguire questa linea, specialmente se i finanziamenti dovessero diminuire ulteriormente. Il divieto di operarsi non varrà per i malati terminali, che in questi casi potranno continuare a curarsi. Fumatori e obesi, invece, per essere riammessi alle cure dovranno rispettivamente dimostrare di aver smesso di fumare da almeno otto settimane e di aver perso il 10 per cento del loro peso.