21:42 - I camionisti naufraghi sul traghetto Norman Atlantic puntano il dito sul sovraccarico. "La parte alta dei mezzi pesanti faceva attrito col soffitto del garage, i tir erano carichi di olio e schiacciati come sardine, ballavano per le onde alte", hanno detto al telefono al quotidiano greco To Vima. "Facile che una scintilla sia partita da lì".