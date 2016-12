Norman Atlantic, a bordo soprano

20:48 - Ci sarebbe anche la soprano greca Dimitra Theodossiou tra i passeggeri del traghetto Norman Atlantic. A riferirlo Augusto Lombardini, segretario e amico dell'artista che l'attendeva in Italia per le prove del Nabucco. "La signora - racconta Lombardini - stava venendo in Italia per le prove del Nabucco, poi il 5 gennaio sarebbe stata impegnata a Cerreto Guidi per un recital di beneficenza. Aveva deciso di prendere la nave per portare l'auto".