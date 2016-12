22:12 - Sono al momento 190 le persone recuperate dal traghetto Norman Atlantic, in fiamme nell'Adriatico. A bordo, riferiscono i soccorsi, ci sono ancora 287 naufraghi, che attendono di essere tratte in salvo. Intanto si è spezzato il cavo con cui il rimorchiatore Marietta Barretta era riuscito ad agganciare la prua della Norman Atlantic dopo ore di tentativi. Un nuovo tentativo è già in atto.