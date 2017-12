Nordcorea, Tillerson: per ora sul tavolo rimane opzione diplomatica

Secondo il segretario di Stato americano Rex Tillerson per ora "restano le opzioni diplomatiche" per affrontare la minaccia lanciata da Kim Jong-un dopo l'ultimo lancio missilistico. Tillerson ha chiesto alla comunità internazionale di prendere altre misure oltre le sanzioni già adottate dall'Onu per colpire Pyongyang, come "proibire il traffico marittimo che trasporta beni verso e dalla Corea del Nord".