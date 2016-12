NordCorea, test lanciatori missili

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha assistito al test di un nuovo lanciatore multicalibro di missili esprimendo "grande soddisfazione" per l'accuratezza e l'affidabilità dei dispositivi "made in Dprk". Lo riferisce l'agenzia ufficiale Kcna che non precisa la data dell'evento, ma è verisimile si riferisca a lunedì quando Pyongyang ha lanciato una serie di cinque vettori a corto raggio dalla costa orientale verso il mar del Giappone.