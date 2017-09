NordCorea, terremoto sospetto: Cina e Seul: "Evento naturale"

Un terremoto di 3,4 gradi di magnitudo è stato rilevato in Corea del Nord . Il sisma, individuato nella stessa regione in cui di recente è stato compiuto un test nucleare , non è stato causato dall'esplosione. Dopo gli esperti sudcoreani, anche il China Earthquake Network Center ha comparato gli infrasuoni con quelli generati dai precedenti test di Pyongyang, accertando l'origine naturale del fenomeno.

Il sisma è stato rilevato nella regione di Kilju, nella parte nordorientale del paese, a circa 20 chilometri dal sito in cui Pyongyang ha compiuto il suo sesto test nucleare sotterraneo il 3 settembre.



Seul: "Non è conseguenza di un'esplosione" - L'istituto sudcoreano afferma che l'analisi delle onde sismiche e la mancanza di onde sonore mostra con evidenza che non il sisma non può essere la conseguenza di un'esplosione artificiale.



I dubbi della Cina - Il servizio sismologico cinese ha comunicato che il terremoto è avvenuto questa mattina alle 10.30 ora italiana ad una profondità di zero chilometri, un elemento che fa pensare ad un'esplosione provocata dall'uomo.



Onu: "Sisma non provocato da attività umane" - L'Organizzazione del trattato di proibizione totale dei test nucleari (Ctbto), ente autonomo dell'Onu, ha registrato una "insolita attività sismica" in Corea del Nord, ma di intensità minore rispetto a quella prodotta dal test nucleare dello scorso 3 settembre. Secondo gli esperti appare "improbabile la scossa sia stata causata dall'uomo".