NordCorea, segretario Onu: "Preoccupato, ora abbassare i toni"

"Questo è chiaramente il momento per tutte le parti di concentrarsi su come abbassare le tensioni". Lo ha detto Stephane Dujarric, portavoce del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, parlando della questione nordcoreana. Guterres si è detto preoccupato per la retorica usata dalle parti, aumentata rapidamente nell'ultima settimana per le dichiarazioni belligeranti di Kim Jong Un e del presidente Usa, Donald Trump.