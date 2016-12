NordCorea, prova di forza Usa

Quattro superjet "F-22 stealth" statunitensi hanno raggiunto la Corea del Sud per un'operazione che appare come una prova di forza contro i piani nucleari e missilistici di Pyongyang. L'atterraggio arriva all'indomani del monito della presidente sudcoreana, Park Geun-hye, secondo cui la Corea del Nord rischia il collasso in caso di insistenza sulle "ambizioni militari". I caccia Usa sono stati dispiegati nella base strategica di Osan.