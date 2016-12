NordCorea: "Più test nucleari"

La Corea del Nord deve essere pronta a sferrare attacchi nucleari in ogni momento e a condurre più test atomici: è l'ordine impartito dal leader Kim Jong-un a ufficiali e scienziati in un ciclo di imprecisate esercitazioni notturne relative al lancio di missili. In un dispaccio di agenzia Kim ha rimarcato la necessità di sviluppare ulteriormente gli armamenti nucleari, così come la capacità di promuovere "attacchi mortali ai nemici da qualsiasi posto".