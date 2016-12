NordCorea,Obama:ok nuove sanzioni

La Casa Bianca fa sapere che il presidente Usa, Barack Obama, non si opporrà alla legge approvata dal Congresso per aumentare le sanzioni nei confronti di Pyongyang, a seguito del recente test nucleare. "Come molti membri del Congresso, l'amministrazione è profondamente preoccupata per le azioni della Corea del Nord e il serio passo indietro che questo test rappresenta", ha detto il portavoce Eric Schultz.