NordCorea minaccia: affonderemo il Giappone, gli Usa diventeranno cenere

Tokyo: "Minacce su atomica sono oltraggiose" - La minaccia della Corea del Nord di voler affondare il Giappone con l'uso di una bomba nucleare è "estremamente provocatoria e oltraggiosa". Sono le parole del portavoce del governo nipponico, Yoshihide Suga, che ha risposto a quanto diffuso dal Korean Asia-Pacific Peace Committee, agenzia nordcoreana che gestisce i rapporti con Seul.



Moon: "No ad armi nucleari al Sud" - Intanto il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha escluso la possibilità che armamenti nucleari possano essere schierati nel suo Paese mettendo anche in guardia che un'ipotesi contraria potrebbe "portare a una corsa alle armi nucleari nel nordest asiatico". Moon, in un'intervista alla Cnn, ha messo fine alle richieste, anche da parte di gruppi parlamentari, sulla dotazioni di armi nucleari o tattiche in funzione di deterrenza verso il Nord.



Guterres (Onu): "Azione militare avrebbe conseguenze devastanti" - Una "azione militare" contro la Corea del Nord avrebbe conseguenze devastanti. Così il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che ha affermato che l'unità emersa in Consiglio di sicurezza dell'Onu sulle sanzioni offre una "opportunità" per la diplomazia e si è detto disposto a mediare se le parti lo chiederanno.