NordCorea:lanciato missile sottomarino, possiamo colpire Seul e Usa

La Corea del Nord ha effettuato il lancio di un missile balistico sottomarino. "E' stato un illuminante successo", così ha definito l'operazione il leader Kim Jong-Un, sottolineando come in questo modo Pyongyang possa essere in grado di colpire Corea del Sud e Stati Uniti quando vorrà. Il missile ha raggiunto i 30 chilometri circa dimostrando "un progresso tecnologico" delle capacità nordcoreane nei sistemi balistici sottomarini.