NordCorea lancia missili balistici

La Corea del Nord ha lanciato due missili balistici, dopo che solo pochi giorni fa il il leader nordcoreano Kim Jong-un aveva ordinato di procedere a nuovi test nucleari. Un funzionario della Difesa Usa ha spiegato che il lancio dei due missili non "rappresenta una minaccia per gli Stati Uniti o per i nostri alleati regionali", ma rappresenta una "violazione di numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite".