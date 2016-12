NordCorea lancia missile a lungo raggio Condanna Onu, in arrivo nuove sanzioni

"Satellite in orbita" - "Il satellite Kwangmyongsong-4 è attualmente in orbita". Lo ha annunciato la tv di Stato nordcoreana Kctv circa 10 minuti dopo il lancio, avvenuto su esplicito "ordine del comandante supremo Kim Jong-un. La Corea del Nord continuerà inoltre il suo programma di lanci satellitari".



Seul: "NordCorea pronta a nuovo test nucleare" - Il lancio del razzo nordcoreano è da valutare come un missile visto che il satellite mandato in orbita non ha alcun valore. E' quanto sostengono gli 007 della Corea del Sud, ritenendo che Pyongyang abbia tecnologie utili per un missile intercontinentale e che sia al lavoro sul quinto test nucleare dopo quello del 6 gennaio. E' stato stimato che il satellite lanciato abbia un peso di appena 200 kg, doppio di quello mandato in orbita nel 2012, ma inconsistente rispetto ai tradizionali da 800-1.500 kg.



La condanna Onu - Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ha condannato "Nei termini più forti" il lancio del missile e ha annunciato di lavorare a una nuova risoluzione che includa ulteriori sanzioni, sperando di approvarla "il più velocemente possibile". Lo ha fatto sapere con una dichiarazione, dopo una riunione d'emergenza a porte chiuse.



Ban Ki-moon: "Violate risoluzioni" - "La Corea del Nord ponga immediatamente fine alle azioni provocatorie". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, il sudcoreano Ban Ki-moon, attraverso un portavoce. "Si tratta di una violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza sul bando a carico di Pyongyang dell'uso di tecnologie balistiche", ha concluso.



Ira Giappone: "Inaccettabile" - "Il lancio di un missile da parte della Corea del Nord non è accettabile". Lo ha affermato il premier giapponese, Shinzo Abe, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg citando la tv nipponica. Il missile della Corea del Nord è nella direzione - riporta la stampa giapponese - dell'area di Okinawa. "Il lancio - mette in evidenza Abe - viola la normativa internazionale".



L'avvertimento della Russia - La Corea del Nord mostra una preoccupante mancanza di rispetto della legge internazionale e "il corso scelto da Pyongyang non può non essere oggetto di una netta critica": lo ha dichiarato il ministero russo degli Esteri. Mosca esorta la Corea del Nord, con cui ha buoni rapporti di dialogo, a riflettere sul fatto che la "contrapposizione all'intera Comunità internazionale non risponde agli interessi stessi del Paese".



La Cina: "Rammarico ma mantenere calma" - La Cina esprime invece "rammarico" per il lancio, ma invita a "rimanere calmi, agire con cautela ed evitare di intraprendere azioni che potrebbero ulteriormente far salire la tensione nella penisola". La posizione è stata espressa tramite il portavoce del ministero degli Esteri, Hua Chunying, che chiede anche di compiere "sforzi congiunti per salvaguardare pace e stabilità nella regione".



Nato: "Lancio razzo viola 5 risoluzioni Onu" - Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha condannato il lancio del razzo, puntando il dito contro "una diretta violazione di cinque risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazionali Unite". L'Onu, ha precisato il capo dell'Allleanza Atlantica in una nota, "ha ripetutamente chiesto alla Corea del Nord di sospendere tutte le sue attività legate al programma di sviluppo di missili balistici, di ripristinare gli impegni pre-esistenti di una moratoria sul lancio di missili e di non effettuare altri test nucleari o altri lanci con l'utilizzo di tecnologia balistica".



Gentiloni: "Nuova provocazione che minaccia la pace" - "Il lancio di un missile a lungo raggio costituisce l'ennesima provocazione da parte della Corea del Nord che è tornata a violare apertamente le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, mettendo ancora una volta a rischio la pace e la sicurezza internazionali e regionali". Così il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni, che nel condannare le iniziative di Pyongyang, ha espresso l'auspicio per una reazione ferma della comunità internazionale.