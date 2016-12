Nordcorea, Kim: possiamo colpire gli Usa nel Pacifico, un successo il test-missili

Il leader della Corea del Nord Kim Jong-Un ha celebrato il successo del test per il nuovo lancio del missile a medio raggio come una minaccia diretta alle basi militari Usa nel Pacifico . Kim, che ha supervisionato al lancio, ha salutato "il grande evento" che rafforza significativamente la capacità di attacchi nucleari. "Abbiamo la capacità indiscussa di attaccare ovunque e in qualsiasi modo gli americani", ha dichiarato il leader nordcoreano.

Uno dei due missili balistici Musudan lanciati dalla Corea del Nord ieri è riuscito a volare per 400 chilometri, mentre l'altro è esploso in aria. Con il lancio Pyongyang ha effettuato sei test baliastico a medio raggio. I Musudan sono accreditati di una gittata di circa 3.500 chilometri, cioè sono in grado di raggiungere la base statunitense di Guam, nel Pacifico.



"Impegnati a difenderci da minaccia atomica Usa" - Choe Son-hui, vicedirettore generale del Dipartimento per gli affari Usa del ministero degli Esteri, ha tenuto una inconsueta conferenza stampa fuori dall'ambasciata nordcoreana a Pechino per spiegare il test. "Quello che stiamo facendo - ha affermato - è di cercare di reagire all'attuale situazione in cui gli Usa stanno tentando di di minacciare il nostro Paese con le armi nucleari". Choe ha aggiunto che fino a quando Washington avrà una politica ostile verso Pyongyang, il Nord non sarà mai in condizioni tali da poter parlare di ipotesi sulla denuclearizzazione della penisola coreana.